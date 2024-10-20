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Непомнящий: «В «Спартаке» возвращается то, что было при Абаскале» эксклюзив

20 Октября 2024 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
0:3
Краснодар

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Спартак» - «Краснодар» и высказался о проблемах «красно-белых».

- Какие главные выводы можно сделать из поражения «Краснодару»?

- Мне кажется, «Спартак» проиграл абсолютно по делу. А что касается причин неудачи, в этом большая роль тренера, который не очень хорошо выполнил домашнюю работу. Когда команда готовится к очередному сопернику, она тщательно прорабатывает моменты, как соперник будет играть и на что можно рассчитывать. Конечно, к неудаче привели и индивидуальные ошибки футболистов, из-за которых были пропущены первые два мяча, но структурно я не увидел, как «Спартак» мог выиграть. Даже если бы не были пропущены эти два мяча, впереди хозяева не наиграли ни на один гол. Хотя во втором тайме что-то просматривалось. Поэтому я считаю, что «Спартак» сыграл ниже своего уровня. Я давно приметил, что если выпадает один или два футболиста, то стоит их ругать, а если проседает вся команда, то виноват тренер. Вчера было некого похвалить в составе «красно-белых». Зато поругать можно много кого. 

- Мы видели эксперименты Станковича в обороне с тремя центральными защитниками, но разве в атаке вчера эксперименты были?

- Когда команда переходит с одной схемы на другую, конечно, она ее наигрывает. Но был перерыв на сборные, и многие игроки покидали команду. Поэтому я не знаю, насколько эта схема была проработана «Спартаком». Но лишний центральный защитник явно не принес пользу. Хоть Кордоба ничего не забил, но он всех трех защитников разворачивал. Он создавал такое давление, что они ошибались в простых ситуациях.

- Почему в атаке «Спартак» создал мало моментов и ничего не забил?

- Во втором тайме спартаковцы уже подходили к штрафной, но гости стали играть по результату. Атака не зависит только от тех ребят, которые играют в передней линии. А средний блок мне совершенно не понравился. Футболисты сильно нервничали, и с чем это связано, я не понимаю. Когда заменили Барко, он пнул бутылки с водой. Для меня это отвратительно. Видно, что в плане психологии в «Спартаке» что-то не в порядке.     

- Нет ли у вас ощущения, что Барко переоценен? В матчах с топами он не так заметен.

- Я согласен с тем, что он переоценен. С другой стороны, получается, что он один тащит команду. А стоит его накрыть, и все. В матче с «Краснодаром» против него была четко выстроена игра. На нем всегда висел футболист соперника, причем с подстраховкой. Это говорит о том, что игрок-то хорошего уровня, но не суперзвезда, которая спустилась с небес. 

- Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

- Можно констатировать, что «Краснодар» решительно настроен бороться с «Зенитом». Там игроки тоже знают себе цену.

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- Но у «Зенита» этот год юбилейный – клуб отмечает столетие. Сложно представить, что в этот год команда может не взять золотые медали.

- Эти юбилейные моменты таким грузом ложатся на ноги игроков. Так что это скорее демотивирующий момент для питерской команды.

- «Спартак» уже не выберется из середины таблицы?

- Если сравнить «Спартак», допустим, с ЦСКА, не могу сказать, что «армейцы» в чем-то превосходят по качеству футболистов. Но организация игры там лучше. Каждый знает, кто и что делает. ЦСКА играет в футбол, а у «Спартака» этого не наблюдается. То, что было при Абаскале, сейчас возвращается. Имею в виду постоянные перестройки.

Елена Григорьевская

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