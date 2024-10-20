Титов: «Станковича так высоко подбрасывали, что потом могут не поймать»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался на тему оценки работы тренеров. Титов напомнил, что ещё недавно Мурад Мусаев сталкивался с критикой, а теперь «Краснодар» лидирует в Премьер-лиге с нулём в графе поражений после двенадцати сыгранных туров.

«Ещё недавно все критиковали Мусаева, но была и обратная ситуация. Так высоко подбрасывали Станковича, что потом могут не поймать. Футбол – не индивидуальный вид спорта, где готовятся к конкретным турнирам», - цитирует Титова «Чемпионат».

По словам Титова, в футболе неизбежны спады команд, а искусство тренера заключается в умении преодолеть дистанцию стабильно.

Напомним, что в субботу вечером «Краснодар» разгромил «Спартак» на выезде со счётом 3:0.