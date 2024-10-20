Титов оценил игру Кордобы за «Краснодар»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов похвалил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. По словам экс-капитана «красно-белых», Кордоба играет очень важную роль в составе «быков».

«В сегодняшнем «Краснодаре» полкоманды – это Кордоба. Да, он вчера не забивал, но мы видим, сколько полезного Джон делает для команды – при том, что ему уже 32-й год идёт. Не просто так его хотели наши гранды – и «Зенит», и «Спартак», - цитирует Титова «Чемпионат».

В продолжении комментария Титов назвал Кордобу одним из главных претендентов на получение награды лучшему игроку сезона.

Напомним, что в субботу вечером «Краснодар» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:0. «Быки» продолжают лидировать в Российской премьер-лиге с нулём в графе поражений.