Титов высказался о крупном поражении «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о последнем результате команды. Как известно, в субботу «красно-белые» потерпели домашнее поражение от «Краснодара» со счётом 0:3.

«Конечно, я расстроился безумно. Я думал, что матч с «Локомотивом» был худшим для команды. Но, судя по счёту 0:3 и мнению экспертов и болельщиков, против «Краснодара» всё было ещё печальнее. Оказывается, можно играть ещё хуже», - цитирует Титова «Чемпионат».

В то же время Титов отметил, что он не критикует «Спартак». Бывший капитан «красно-белых» отметил силу «Краснодара», назвав команду Мурада Мусаева главным конкурентом «Зенита» в текущем чемпионате России.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.