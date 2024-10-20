Гордеев: «Переоценён ли Барко? Нет, в «Спартаке» другие игроки не соответствуют уровню команды»

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о положении «Спартака» и разгромном проигрыше «Краснодару».

- Какие главные выводы можно сделать из поражения «красно-белых» «Краснодару»?

- Просто играли две команды разного уровня. Гости по делу и уверенно взяли три очка, имели преимущество в индивидуальном плане и общекомандных перемещениях. «Спартак» выбрал такую тактику, и правильно сделал, понимая, с каким серьезным соперником играет, но даже это не уберегло от такого крупного счета. «Краснодар» сейчас хорошо выглядит.

- Почему считаете, что смена схемы в защите – это правильный ход Станковича? Все его критикуют, что он избрал неотлаженную схему.

- Против нынешнего «Краснодара» это было верно. А то, что схема не обкатана, – никакой тренер не будет играть с листа. У него есть недельный микроцикл, в котором он наигрывает схему и понимает, работает она или нет. Другое дело, что «Спартаку» не хватило организации. А южане и в этом компоненте оказались сильнее. Мало команд, которые действуя в четыре защитника, правильно играют в обороне. Даже испанцы в первом матче на чемпионате мира не совсем сумели справиться с этим. Может, на эту схему и уповал Станкович, но гости явно диктовали сценарий игры.

- Нет ощущения, что Барко переоценен? В матчах с топами он не так заметен.

- Нет. Он как раз соответствует уровню. Мне кажется, другие ребята в «Спартаке» не соответствуют в индивидуальном плане. Не будут называть фамилий.

- В атаке или во всех линях?

- Во всех.

- Может, стоило раскошелиться и купить Кордобу, который стал лучшим игроком этого матча?

- Просто системнее надо работать «Спартаку», на мой взгляд.

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- «Спартак» уже не выберется из середины таблицы наверх?

- На сегодняшний момент это середняк РПЛ, ни больше, ни меньше.

- Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

- Неплохо. Но есть «Зенит» с его амбициями. Хотя приход Мусаева в «Краснодар» освежил игру команды, ребята его хорошо воспринимают. И много воспитанников сейчас есть. Синергия хорошая. И есть доверие президента. Поэтому шансы «быков» на золотые медали очень убедительные. Но не будем списывать со счетов питерцев. У них шансы повыше, но не по игре, а по составу, по возможностям. Но на данный момент «Краснодар» берет сыгранностью, пониманием. Мне понравилась его игра против «Спартака».

Елена Григорьевская