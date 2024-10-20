Романцев назвал две главные победы в своей спортивной жизни

Известный тренер Олег Романцев ответил на вопрос о самых главных победах в своей спортивной карьере. Романцев выделил два памятных матча.

«Что касается игровой карьеры, то это матч, когда мы обыграли бразильцев на «Маракана». А в тренерской карьере – победа над французами на «Стад де Франс», - цитирует Романцева «Матч ТВ».

15 июня 1980 года сборная СССР обыграла Бразилию на стадионе «Маракана» со счётом 2:1. Это был товарищеский матч. А 5 июня 1999 года сборная России под руководством Романцева обыграла на выезде Францию со счётом 3:2. Это был матч в рамках отбора на чемпионат Европы – 2000.