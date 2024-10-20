Ориньо отреагировал на слухи о задержках зарплаты

Защитник «Химок» Ориньо отреагировал на слухи о том, что футболистам команды задерживают выплаты по зарплате. По словам Ориньо, если бы проблемы с выплатами имели место быть, то команда не смогла бы обыграть «Локомотив» в прошедшем матче.

«Если были проблемы с зарплатой, то мы вышли бы на поле и одержали бы такую победу над «Локомотивом»? – вопрошает Ориньо, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» обыграли «Локомотив» в субботу вечером со счётом 2:0. Команда Франка Артиги на текущий момент располагается на двенадцатой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.