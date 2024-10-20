Рязанцев вспомнил гол «Барселоне» на «Камп Ноу»

Ровно 15 лет назад «Рубин» добился исторической победы в гостях у «Барселоны» в Лиге чемпионов. Команда Курбана Бердыева тогда выиграла со счётом 2:1, автором одного из голов стал Александр Рязанцев. Экс-игрок казанской команды вспомнил о том голе, забитом уже на второй минуте матча.

«Я ведь за всю карьеру забил не так много голов, для меня это вообще не было обыденной ситуацией. Так что для меня любой гол был приятным. Но не могу сказать, что я забил «Барселоне» совсем уж неожиданно. Всё равно свои пять голов за сезон я забивал», - цитирует Рязанцева Metaratings.

Стоит сказать, что на своём поле «Рубин» тоже набрал очки в матче против «Барселоны» - игра завершилась со счётом 0:0. Всего в шести матчах групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2009/2010 казанцы набрали шесть очков. «Рубиновые» заняли третье место и прошли в плей-офф Лиги Европы.

Ровно 15 лет назад «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»