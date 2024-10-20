Артига: «Для меня «Локомотив» - самая сильная команда РПЛ»

В субботу вечером «Химки» преподнесли сенсацию, обыграв дома «Локомотив» со счётом 2:0. Автором дубля стал Зелимхан Бакаев, известный по выступлениям за «Спартак» и «Зенит». Рулевой подмосковной команды Франк Артига высоко оценил уровень команды-соперника.

«У «Локомотива» не было супермоментов, хотя, подчеркиваю, для меня «Локо» - самая сильная команда Лиги. Не как набор игроков, а именно команда. Однако мы заслужили победу», - слова Артиги приводит пресс-служба «Химок».

«Химки» на текущий момент располагаются на двенадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Франка Артиги имеет 11 очков в своём кармане. В следующем туре «Химки» будут играть против «Динамо» на своём поле.