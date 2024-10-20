Булыкин назвал причину, по которой психология игроков «Локомотива» может пошатнуться

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, ударит ли по психологической составляющей игроков «Локо» неожиданное поражение от «Химок» (0:2).

«Сильно не ударит, всё будет зависеть от следующей игры, вот если следующий матч будет неудачный, тогда уже может в психологии что-то пошатнуться. Такие игры случаются, их нужно пережить и нужно двигаться дальше. Главное - уже в следующем матче намного лучше выступить», - сказал Булыкин.

19 октября «Локомотив» на выезде потерпел поражение от «Химок» со счётом 0:2. Дубль оформил Зелимхан Бакаев.

«Железнодорожники» в турнирной таблице РПЛ опустились на третье место с 27 очками. В 13-м туре «Локомотив» сыграет на выезде против «Зенита». Игра состоится 27 октября.

Зелимхан Бакаев приземлил «Локомотив»: «Химки» одержали в РПЛ первую победу за 9 туров

Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками»