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Ровно 15 лет назад «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»

20 Октября 2024 • 13:08 Комментировать

Ровно 15 лет назад, 20 октября 2009 года, в Лиге чемпионов проходил матч третьего тура группового этапа между «Барселоной» и «Рубином». Казанская команда под руководством Курбана Бердыева тогда смогла удивить всю футбольную Европу. «Рубиновые» победили на «Камп Ноу» со счётом 2:1.

В составе «Рубина» в тот вечер забили Александр Рязанцев (2-я минута) и Гёкдениз Карадениз (73-я минута). А за «Барселону» отличился Златан Ибрагимович (48-я минута).

Та победа над «Барселоной» стала для «Рубина» единственной на групповом этапе. Впрочем, команда Курбана Бердыева набрала в шести матчах шесть очков и с третьего места пробилась в Лигу Европы, обойдя киевское «Динамо».

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