Генич: «Мне больно за «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Есть ощущение, что с борьбой за чемпионство закончили. Мне больно за «Спартак». Но паниковать не надо. Каждый матч у «Спартака» все меняется», - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».
В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле встречался с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После этой неудачи «народная команда» с 19 очками занимает шестое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.
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