Агкацев рассказал о влиянии Смолова на «Краснодар»

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о нападающем «быков» Фёдоре Смолове.
«Смолов - очень важное приобретение как на поле, так и за его пределами. Он повлиял на атмосферу в команде, он имеет огромный опыт за плечами», - передает слова голкипера «Советский спорт».
Напомним, что нападающий вернулся в краснодарский коллектив прошлым летом. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 14 поединках, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года. Рыночная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.
Бан пользователя