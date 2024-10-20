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Агкацев рассказал о влиянии Смолова на «Краснодар»

20 Октября 2024 • 12:58 Комментировать

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о нападающем «быков» Фёдоре Смолове.

«Смолов - очень важное приобретение как на поле, так и за его пределами. Он повлиял на атмосферу в команде, он имеет огромный опыт за плечами», - передает слова голкипера «Советский спорт».

Напомним, что нападающий вернулся в краснодарский коллектив прошлым летом. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 14 поединках, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года. Рыночная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Смолов Станислав Агкацев ещё теги
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