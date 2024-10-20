Тарханов прокомментировал победу ЦСКА над махачкалинским «Динамо»

Известный российский наставник Александр Тарханов в разговоре с журналистами поделился мнением о гостевой победе московского ЦСКА над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Премьер-лиги.

«Динамо» очень хорошо играет, они бьются, с ними тяжело играть. Хорошо, что «армейцы» одержали победу в таком тяжёлом матче, это говорит о характере», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что «армейцы» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. После этого успеха подопечные Марко Николича набрали 23 очка и находятся на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.