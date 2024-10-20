Газзаев выделил лучших вратарей РПЛ

Известный тренер Валерий Газзаев ответил на вопрос, получилось ли у Андрея Лунёва вернуться в Российскую премьер-лигу. Экс-рулевой ЦСКА ответил утвердительно, а также перечислил других вратарей, которые входят в список лучших в Российской премьер-лиге.

«Конечно, получилось. Я бы отметил ещё со знаком плюс вратаря «Зенита» Латышонка. Также можно отметить вратаря «Краснодара» Агкацева. Свой высокий уровень продолжает показывать Акинфеев. И ещё в список лучших вратарей РПЛ можно внести Лантратова из «Локомотива», - цитирует Газзаева Metaratings.

Как известно, летом Андрей Лунёв подписал контракт с московским «Динамо». С тех пор вратарь провёл одиннадцать матчей, в которых пропустил двенадцать голов. На текущую минуту «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В воскресенье «Динамо» проведёт гостевой матч против «Рубина», не пропустите текстовую трансляцию.