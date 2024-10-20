Агкацев ответил на вопрос о поражении «Локомотива»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с представителями СМИ отреагировал на сенсационное поражение московского «Локомотива» в Химках.

«В первую очередь зацикливаемся на своих играх, потом смотрим в таблицу. Посмотрим, что из этого выйдет», - передает слова вратаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «железнодорожники» проиграли «Химкам» со счетом 0:2. Оба мяча забил полузащитник Зелимхан Бакаев.

После 12 проведенных матчей «Локомотив» набрал 27 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Краснодар» после победы над «Спартаком» (3:0) вернулся на первую строчку.