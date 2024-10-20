Ориньо прокомментировал сенсационную победу над «Локомотивом»

Защитник Ориньо, который выступает за «Химки», дал комментарий по поводу победы команды над «Локомотивом» в двенадцатом туре Премьер-лиги. Как известно, «Химки» сенсационно выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю Зелимхана Бакаева.

«В этом сезоне «Химки» проигрывали «Локомотиву» 0:4 и 1:5, поэтому сегодня хотели взять реванш. Мы играли как команда, держали концентрацию до самого конца. «Локомотив» сложный соперник, но нам нужна была эта победа после серии неудач», - цитирует Ориньо «Спорт-Экспресс».

«Химки» на текущий момент располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре команда Франка Артиги будет играть против «Динамо» на своём поле. Игра пройдёт в воскресенье, 27 октября, и стартует в 15:30 по московскому времени.