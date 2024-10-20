Кордоба подвёл итоги матча со «Спартаком»

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от поединка против столичного «Спартака» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. «Быки» выиграли на выезде со счетом 3:0.

«Очень рад, что одержали победу. Мы играли как команда, а это самое важное. Игра была непростой. Мы проделали отличную работу с ребятами и тренерским штабом», - цитирует колумбийского бомбардира «Чемпионат».

Команда Мурада Мусаева набрала 30 очков и сместила петербургский «Зенит» с первого места в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то подопечные Деяна Станковича с 19 баллами занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.