Колыванов назвал причину провала «Локомотива» в игре с «Химками»

Бывший футболист, а ныне эксперт Игорь Колыванов высказался о поединке между «Химками» и столичным «Локомотивом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Может быть, «Локомотив» слишком поверил в свои силы. Не было свежести. Не знаю, что произошло с командой. Наверное, переоценили свои возможности», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Напомним, что поединок прошел на стадионе в Химках и завершился неожиданным поражением «железнодорожников» со счетом 0:2. После этого матча московская команда с 27 баллами занимает третье место в турнирной таблице, а «Химки» находятся на 12-й строчке.