Колыванов: «Краснодар» - команда европейского уровня»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился впечатлениями от поединка между московским «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 12-го тура чемпионата России. «Красно-белые» на своем поле проиграли со счетом 0:3.

«Краснодар» стал другой командой в сравнении с предыдущими годами. Команда с характером. Смотришь на «Краснодар» и понимаешь, что это команда европейского уровня», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Краснодар» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на один балл. Третьим с 27 очками идет столичный «Локомотив».