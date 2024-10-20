Агкацев: «Краснодар» готов стать чемпионом в этом сезоне»

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с журналистами высказался о чемпионских амбициях свой команды в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Сейчас, конечно, такое есть. Мы к этому идем от игры к игре. Хотим стать в этом сезоне чемпионами, готовы к этому», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».

В центральном матче 12-го тура чемпионата России краснодарская команда на выезде играла против московского «Спартака». Подопечные Мурада Мусаева одержали уверенную победу со счетом 3:0. После этой победы краснодарский коллектив с 30 очками вернул себе лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» занимают шестую строчку.