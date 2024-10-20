Вратарь «Краснодара» Агкацев назвал лучшего нападающего РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, кого считает лучшим нападающим в чемпионате России. Его выбор пал на одноклубника Джона Кордобу.

«Мы сейчас достаточно хорошо сыграли, набрали хороший ход и не собираемся останавливаться. Кордоба - лучший нападающий, которого я видел в лиге», - передает слова голкипера «Советский спорт».

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги краснодарская команда на выезде противостояла московскому «Спартаку». Подопечные Мурада Мусаева одержали крупную победу со счетом 3:0 и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 19 очками находится на шестой строчке.