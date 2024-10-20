Сперцян категорически высказался о «Зените»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался относительно потенциального трансфера в петербургский «Зенит».

«Мне не хочется в «Зенит». Кривцов правильно сказал: зачем ехать в «Зенит», если можно уйти куда-нибудь в Европу?» - передает «РБ Спорт» слова полузащитника.

В рамках 12-го тура чемпионата России краснодарский клуб на выезде встречался с московским «Спартаком». Подопечные Мурада Мусаева отпраздновали гостевую победу со счетом 3:0. После этого успеха «быки» набрали 30 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Краснодарцы опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко.