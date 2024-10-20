Сёмин прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Спартаком»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о результате поединка 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Меня ничего не удивило. Был очень хороший, интересный матч. «Краснодар» оказался сильнее по всем позициям. «Краснодар» выглядит очень мощно», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Встреча «Спартака» и «Краснодара» прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой «быков» со счетом 3:0. После этого успеха команда Мурада Мусаева набрала 30 пунктов и поднялась на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Красно-белые» имеют в своем активе 19 очков и занимают шестую позицию.