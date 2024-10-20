Игнатов оценил игру Николсона за «Спартак»

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением об игре центрфорварда команды Шамара Николсона в нынешнем сезоне.
«Шамар - молодец, я всегда это говорил. Он работает, старается, бывают удачные и неудачные матчи. Нападающих судят по голам, но он очень полезен», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний ямайский нападающий сыграл пять поединков, записав на свой счет два забитых мяча. В последнем матче «красно-белые» на домашнем стадионе проиграли «Краснодару» со счетом 0:3. После этой неудачи «Спартак» идет на шестом месте.
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