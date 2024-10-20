Кривцов раскрыл секрет длительной победной серии «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Спартаком», а также о шансах команды на золото.

- Ожидали большего от «Спартака»? Не разочаровал ли соперник?

- Нет. Обе команды играли хорошо, просто мы забили свои моменты, а «Спартак» нет.

- «Спартак» в этом сезоне слабее, чем в прошлом?

- Нет.

- А «Краснодар» стал сильнее в этом сезоне?

- Если у нас идет рекордная победная серия, значит, стал.

- Готовы составить реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали?

- Как видите, пока мы на первом месте.

- Есть ли потенциал прибавить или достаточно играть так, как сейчас?

- Достаточно просто выигрывать.

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- Но в прошлом сезоне после 11-го тура у вашей команды был семиочковый отрыв от «Зенита», и в итоге первыми стали питецы.

- Мы упустили свои игры и отдавали очки, проигрывая свои матчи. Поэтому и упустили чемпионство.

- Писали, что ваш лидер Кордоба мог оказаться в «Спартаке». Как относились к такой информации?

- У него действующий контракт. Не было переживаний, что он уйдет.

- Следите за тем, как играют конкуренты? «Локомотив» проиграл «Химкам» в этом туре.

- Да. И мы очень удивились этому результату.

- У «Краснодара» победная серия достигла девяти матчей. Чем можете это объяснить?

- Только хорошей игрой.

- В вашей карьере были такие длительные победные серии, как в этом чемпионате?

- Это наша рекордная серия. Таких еще не было.

Елена Григорьевская