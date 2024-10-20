Андрей Федун - об Абене: «Дерьмо периодически гонят на всех»

Бывший член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о неудачной игре защитника «красно-белых» Миенти Абены во вчерашнем поединке против «Краснодара».

«Дерьмо периодически гонят на всех. Того же Угальде обсирали. Может, и Абена в другой ситуации сыграет лучше. Пусть тут разбираются спортивные директоры», - приводятся слова Федуна на страницах «Спорт-Экспресса».

Абена пополнил ряды московского коллектива минувшим летом. Он был куплен у венгерского «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2026 года. В этом сезоне Миенти провел восемь поединков, в которых получил желтую карточку.