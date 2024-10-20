Федун: «Спартак» проиграл омерзительно!»

Андрей Федун, бывший член совета директоров московского «Спартака», коротко прокомментировал домашнее поражение «народной команды» от «Краснодара» в поединке 12-го тура чемпионата России.

«Слушайте, я не эксперт. Мое мнение: проиграли омерзительно!» - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Поединок прошел на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 3:0 в пользу краснодарского коллектива. Подопечные Мурада Мусаева набрали 30 баллов и располагаются на первом месте в таблице чемпионата России. Что касается «Спартака», то команда Деяна Станковича с 19 очками идет на шестой позиции.