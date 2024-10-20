Сперцян объяснил отсутствие поражений у «Краснодара»

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о беспроигрышной серии своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Отсутствие поражений можно объяснить нашей работой и верой команды. Нужно оставаться скромными и продолжать то, что мы делаем на тренировках и в играх», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги краснодарский клуб на выезде противостоял московскому «Спартаку». «Быки» отпраздновали уверенную победу на «Лукойл Арене» со счетом 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 30 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата страны.