Кордоба ответил на вопрос о чемпионстве «Краснодара»

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мыслями относительно борьбы за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Мы играем как одно целое, как команда. Это самое важное, что даёт результаты. Не хочу говорить о чемпионстве. Мы идём от игры к игре», - передает слова колумбийского бомбардира «Чемпионат».
В матче 12-го тура чемпионата России краснодарский клуб на выезде встречался с московским «Спартаком». Подопечные Мурада Мусаева отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. «Быки» набрали 30 очков и являются лидерами чемпионата России. На втором месте идет петербургский «Зенит», а третье занимает «Локомотив».
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