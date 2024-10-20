Юран оценил уровень полузащитника «Спартака» Барко

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран оценил уровень игры аргентинского хавбека «красно-белых» Эсекьеля Барко.
«Качественный полузащитник. Но один в поле не воин. У него нет партнеров соответствующего уровня. Сложно в одиночку тащить команду, на его фоне многие проседают», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
В субботу, 19 октября, «Спартак» в родных стенах принимал «Краснодар». Подопечные Деяна Станковича потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После этой неудачи «народная команда» с 19 очками занимает шестую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. «Краснодар» благодаря победе вернулся на первую строчку.
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