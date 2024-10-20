Юран раскритиковал защитника «Спартака» после 0:3 от «Краснодара»

Бывший нападающий столичного «Спартака» Сергей Юран поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Миенти Абены в поединке с «Краснодаром».

«Такие ошибки. На данный момент это не защитник для решения высоких задач. Зачем «Спартак» его приобретал? Сложно сказать», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча «Спартака» и «Краснодара» прошла на московском стадионе «Лукойл Арена» и завершилась крупным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3.

По итогам прошедшей встречи краснодарский коллектив с 30 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «красно-белые» (19) занимают шестую позицию.