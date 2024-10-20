Юран прокомментировал разгром «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Российский футбольный тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от вчерашнего поединка между столичным «Спартаком» и «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России. «Красно-белые» на своем поле были разбиты со счетом 0:3.

«Все по делу. «Краснодар» здорово отыграл первый тайм, забил два мяча, создав себе серьезный задел. Команда Мусаева была сильнее. Безоговорочная победа «быков», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Краснодарский клуб набрал 30 очков. Команда Мурада Мусаева вернула себе первое место в таблице Премьер-лиги, опередив петербургский «Зенит» на один балл. «Спартак» после поражения с 19 очками располагается на шестой позиции.