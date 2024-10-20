Губернатор прокомментировал победу «Химок» над «Локомотивом»

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области, отреагировал на домашнюю победу «Химок» над московским «Локомотивом» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Это приятный результат. Важный очень. Команда заиграла. Рассчитываем на красивую и стабильную игру «Химок», - приводит слова губернатора «РБ Спорт».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Химках и завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:0. Дублем в прошедшем поединке отметился полузащитник Зелимхан Бакаев.

После этого успеха подмосковная команда набрала 11 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники» с 27 очками располагаются на третьей позиции.