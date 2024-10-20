Терёхин: «Спартаку» нужен российский тренер

Экс-футболист московского «Динамо» Олег Терёхин считает, что «Спартаку» нужно назначить главным тренером российского специалиста.

«Спартак» сейчас плох. Нужно остановить выбор на российском специалисте. Возможно, Парфенова или Юрана. Хуже точно не будет», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

В настоящий момент пост рулевого «народной команды» занимает сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством «Спартак» крупно проиграл «Краснодару» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

После вчерашнего провала «народная команда» с 19 баллами занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.