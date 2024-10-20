Сперцян рассказал, что его удивило в игре «Спартака»

Армянский хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка против столичного «Спартака». «Быки» одержали крупную победу на выезде со счетом 3:0.

«Удивило, что «Спартак» начал матч в три центральных защитника. Мы старались играть от себя. И в целом мы всегда пытаемся активно начинать матчи против любых соперников», - передает слова полузащитника Legalbet.

После вчерашнего успеха подопечные Мурада Мусаева набрали 30 баллов и вернулись на первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, сместив петербургский «Зенит». Что касается «Спартака», то команда Деяна Станковича с 19 пунктами остается на шестой позиции.