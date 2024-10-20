Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси

Центральный форвард Артём Дзюба, выступающий в этом сезоне за тольяттинский «Акрон», рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

«Лучший игрок в истории - Зидан. Человек, который вообще без слабых мест. Он нереально круто играл двумя ногами», - рассказал 36-летний нападающий в интервью журналисту Евгению Евневичу.

Напомним, что Зидан известен по выступлениям за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Также в его клубной карьере были такие команды, как «Кан» и «Бордо». За национальную сборную Франции Зинедин провел 108 поединков, в которых записал на свой счет 31 гол.