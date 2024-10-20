Капитан «Ахмата» высказался о поражении «Факелу»

Футболист грозненского «Ахмата» Ризван Уциев высказался о домашнем поединке с воронежским «Факелом». Хозяева потерпели поражение в большинстве со счетом 2:3.

«Этого не должно было произойти. Нам важно искать пути разрешения ситуации. Я уверен, мы сможем выяснить причину и начать побеждать», - приводится слова игрока на сайте телеканала ЧГТРК «Грозный».

После 12 туров чемпионата России грозненская команда с шестью баллами занимает последнее место в турнирной таблице. «Ахмат» остается единственным клубом, который не одержал ни одной победы в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.