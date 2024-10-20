Футболист «Ахмата»: «Нам стыдно, мы делаем больно болельщикам»

Игрок «Ахмата» из Грозного Лукас Ловат дал комментарий по домашнему поражению от воронежского «Факела» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Я не буду оправдываться. Нам стыдно за такое. Это ненормально. Мы постоянно пропускаем на последних минутах. Делаем очень больно своим болельщикам», - передает слова футболиста сайт телеканала ЧГТРК «Грозный».

Напомним, что встреча завершилась домашним поражением «Ахмата» со счетом 2:3. Грозненцы пропустили решающий мяч в компенсированное время.

После 12 туров чемпионата России «Ахмат» набрал всего шесть баллов и замыкает турнирную таблицу. «Факел» находится на 14-й строчке.