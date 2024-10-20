Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о защитнике столичного «Спартака» Миенте Абене после поединка 12-го тура Премьер-лиги против «Краснодара».

«С Абеной все понятно. Везите следующего», - оставил сообщение эксперт в своих социальных сетях.

Напомним, что матч «Спартака» и «Краснодара» завершился крупным поражением московской команды со счетом 0:3.

Абена перешел в российский клуб из венгерского «Ференцвароша» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата России защитник принял участие в пяти встречах, не отметившись голевыми действиями.