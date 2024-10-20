«Фратрия» назвала позором разгром «Спартака»

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», отреагировала на крупное поражение «народной команды» от «Краснодара» в поединке 12-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» на своем поле уступили со счетом 0:3.

«0:3 дома это уже позор. В домашнем матче «красно-белые» проиграли «Краснодару» - 0:3. Минус 11 очков от первого места», - говорится в социальных сетях объединения болельщиков «красно-белых».

После домашнего провала подопечные Деяна Станковича с 19 баллами продолжают занимать шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Краснодар» набрал 30 очков и вернулся на первую строчку, сместив с нее петербургский «Зенит».