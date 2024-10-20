Стипиди: «Кордоба делал со «Спартаком» что хотел»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (0:3).
- Для меня никакой сенсации не произошло. Потому что сейчас «Краснодар» играет неплохо. А во что превратился «Спартак», даже говорить смешно. Результат, я читаю, закономерный. Абсолютно удобно было играть Кордобе – он делал с задней линией «Спартака» что хотел. «Краснодар» выиграл на одной ноге. И заметьте, что со своими воспитанниками. Там и никакой тренер не нужен – они сами знают, что им делать на поле. А что показали легионеры «Спартака»? – вопросил Стипиди.
Благодаря этой победе «Краснодар» остался лидером турнирной таблицы. «Зенит» отстаёт на одно очко.
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