​Чепчугов рассказал, как поставил в тупик Слуцкого

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов решил пообщаться с журналистами и рассказать им забавную историю про Леонида Слуцкого. Однажды, вспомнил Чепчугов, ему удалось поставить бывшего наставника ЦСКА в тупик остроумным ответом на его вопрос. Это случилось в 2005 году.

- Когда на сборах в 2005 году, приехав в команду дубля к нему, и на теории прозвучал такой вопрос от него в общий зал: в чем сила команды? Я же ответил – сила в духе. Тогда он растопырил свои глаза и ничего не понял, - цитирует слова Чепчугова vseprosport.ru.

Напомним, что Чепчугов защищал ворота ЦСКА с 2010 по 2017 год.