​Масалитин прокомментировал успехи «Краснодара»

В двенадцатом туре российского чемпионата «Краснодар» одержал крупную гостевую победу над «Спартаком» и подтвердил свои лидерские амбиции. Игра команды впечатляет Валерия Масалитина, который в прошлом выступал как раз за «Спартак». Он отметил положительные стороны в действиях «быков»:

- «Краснодар» сейчас очень хорошо играет, есть взаимодействие между игроками и, главное, настрой. В прошлом сезоне команда упустила чемпионство. Теперь игроки «Краснодара» постараются доказать, что прошлая неудача была лишь случайностью, - цитирует слова Масалитина betonmobile.ru.

Главным преследователем «Краснодара» является питерский «Зенит»