​Чепчугов рассказал, как игрок ЦСКА перед матчем выпил таблетку виагры

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов решил пообщаться с журналистами и рассказать им забавную историю про то, как один игроков московского клуба принял таблетку виагры перед матчем. Правда, Чепчугов не стал уточнять, перед каким именно матчем это случилось и закончилась ли та встреча положительным образом для «армейцев».

- Помню, как у одного из футболистов перед игрой в стане ЦСКА, в подтрибунном помещении, принимая таблетку виагры, на 46 градусов вырос аппетит к игре, - цитирует слова голкипера vseprosport.ru.

Чепчугов защищал ворота ЦСКА с 2010 по 2017 год.