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Акинфеев назвал трудовой победу ЦСКА над махачкалинским «Динамо»

19 Октября 2024 • 23:57 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
ЦСКА Москва

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался после победы в игре 12-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо».

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Единственный мяч забил форвард Тамерлан Мусаев.

— Всех с победой! Трудовая, хорошая, классная победа была. Всем хорошего выходного! Мы продолжаем работать, — заявил Акинфеев на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

В настоящий момент ЦСКА находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 23 балла.

В следующем туре подопечные Марко Николича примут у себя дома «Факел».

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