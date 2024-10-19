​Кавазашвили - об иностранцах в российском футболе: «Пускай живут, размножаются»

Бывший чемпион СССР, ветеран отечественного футбола Анзор Кавазашвили прокомментировала последние слухи касательно того, что бразильский футболист Дуглас Сантос получит российское гражданство и сможет сыграть за сборную России. Кавазашвили положительно относится к подобным процессам, он считает, что это постепенно позволит повышать качество российского футбола.

- Вообще я считаю, что чем больше будет иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу, - цитирует слова Кавазашвили vseprosport.ru.

Напомним, что российская сборная отстранена от международных турниров из-за политической обстановки.