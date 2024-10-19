Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смородская - о возможных выступлениях Дугласа Сантоса за Россию: «Не считаю нужным»

19 Октября 2024 • 23:48 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала последние слухи касательно того, что бразильский футболист Дуглас Сантос получит российское гражданство и сможет сыграть за сборную России. По мнению Смородской, смысла в этом почти что нет, в силу ситуации, в которой сейчас пребывает национальная команда.

- Я не считаю это необходимым в контексте нынешних санкций, потому что сборная России ни с кем нигде не играет. Я считаю, что ему можно дать гражданство, а в сборной страны выступать нет смысла, - заявила Смородская vseprosport.ru.

Напомним, что российская сборная отстранена от международных турниров в силу политических причин.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ольга Смородская Дуглас Сантос ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму «Реал» разочаровался в Мбаппе Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
Джокович оказался сильнее Надаля в матче за трете место Six Kings Slam Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
0
3
2.21 3.65 2.90
Видео
Окончен
Химки Химки
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
0
6.00 4.50 1.47
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
4.70 3.45 1.76
Видео
20.10.24 в 16:30
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2.24 3.70 2.85
Видео
20.10.24 в 19:00
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Октября
00:06 · Россия. Премьер-лига
​Чепчугов рассказал, как поставил в тупик Слуцкого
00:01 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин прокомментировал успехи «Краснодара»
19 Октября
23:57 · Россия. Премьер-лига
​Чепчугов рассказал, как игрок ЦСКА перед матчем выпил таблетку виагры
23:57 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев назвал трудовой победу ЦСКА над махачкалинским «Динамо»
23:52 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили - об иностранцах в российском футболе: «Пускай живут, размножаются»
23:48 · Россия. Премьер-лига
​Смородская - о возможных выступлениях Дугласа Сантоса за Россию: «Не считаю нужным»
23:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о поражениях «Спартака» и «Локомотива»: «Тем и хорош футбол, что в нём бывают неожиданности»
23:39 · Россия. Премьер-лига
​Колосков - о матче «Зенита» с «Акроном»: «Нет, такие игры не дискредитируют РПЛ»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов — о словах Глушенкова: «Свою бочку пива успеете выпить»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Тормена объяснил, почему «Краснодару» было важно победить «Спартак»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Виктор Са: «Краснодар» должен продолжать в том же духе»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: Поражение от «Химок» станет холодным душем для «Локомотива»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Бурлак объяснил, при каком условии возможен обмен Зиньковского на Пиняева
22:26 · Россия. Премьер-лига
Мурад Мусаев: Кордоба был весь разбитый после перелёта, но он обожает большие матчи
22:25 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, почему «Спартак» провалился в матче с «Краснодаром» эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Сейчас «Спартак» не сильнее никого из топов» эксклюзив
22:16 · Россия. Премьер-лига
Биджиев - о голе ЦСКА: «Однозначно там был толчок в спину»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Если всё делать правильно, ничего не будет выбивать из колеи»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Для меня и команды эти 3 очка могут быть самыми радостными с начала сезона»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Барселоны» отреагировал на разгром «Спартака» 0:3
21:51 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Краснодар» легко и по делу разгромил «Спартак»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Шумахов: «Мне показалось, что был фол в голевой атаке ЦСКА»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Чернов рассказал, когда вернётся к тренировкам
21:41 · Россия. Премьер-лига
Черников: «Краснодар» был сильнее «Спартака» во всём»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высказался о натурализации Дугласа Сантоса
Все новости