​Смородская - о возможных выступлениях Дугласа Сантоса за Россию: «Не считаю нужным»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала последние слухи касательно того, что бразильский футболист Дуглас Сантос получит российское гражданство и сможет сыграть за сборную России. По мнению Смородской, смысла в этом почти что нет, в силу ситуации, в которой сейчас пребывает национальная команда.

- Я не считаю это необходимым в контексте нынешних санкций, потому что сборная России ни с кем нигде не играет. Я считаю, что ему можно дать гражданство, а в сборной страны выступать нет смысла, - заявила Смородская vseprosport.ru.

Напомним, что российская сборная отстранена от международных турниров в силу политических причин.