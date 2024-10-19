Губерниев — о поражениях «Спартака» и «Локомотива»: «Тем и хорош футбол, что в нём бывают неожиданности»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился комментарием о поражениях «Спартака» и «Локомотива» в 12-м туре чемпионата России.

19 октября «Спартак» с разгромным счётом уступил на своем поле «Краснодару» (0:3), а «Локомотив» не смог набрать очки в выездной встрече с «Химками» (0:2).

«Тем и хорош футбол, что в нем бывают такие неожиданности. Спорт, когда он по-настоящему большой, дарит такие сюрпризы», — заявил Губерниев «ВсеПроСпорт».

Комментатор считает, что «Локомотив» не должен терять очки в таких играх, если хочет бороться за чемпионство. При этом он отметил, что у команд РПЛ теперь особый настрой на «железнодорожников».