​Колосков - о матче «Зенита» с «Акроном»: «Нет, такие игры не дискредитируют РПЛ»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал очередную крупную победу «Зенита» - чемпион страны уничтожил тольяттинский «Акрон», забив ему пять безответных мячей. По мнению Колоскова, мнение о том, что такие матчи, дескать, дискредитируют российский чемпионат, является ошибочным.

- Такие матчи не дискредитируют наш чемпионат. Так бывает и в других лигах, не только в российской. Достаточно посмотреть на результаты матчей в топ-5 чемпионатах, ничего страшного тут нет, цитирует слова Колоскова vseprosport.ru.

Питерский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.